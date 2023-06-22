Азербайджан играет важную роль в диверсификации энергоисточников ЕС - посол Словакии

БАКУ /Trend/ - Роль Азербайджана в диверсификации энергетических источников Европейского союза имеет большое значение.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал журналистам посол Словакии в Азербайджане Милан Лайчак в ходе семинара "Страны Вышеградской группы и Азербайджан".

"ЕС принял решение активно исследовать различные источники энергии, и Азербайджан играет важную роль в этой сфере, так как является страной, богатой газом и нефтью. Кроме того, Азербайджан проявляет соответствующую инициативу и готовность к сотрудничеству с ЕС", - сказал посол.

По словам Лайчака, война в Украине стала причиной кризиса в энергетической и продовольственной сферах. Это повлекло за собой ускорение инфляции и ужесточение денежно-кредитной политики. В свете данной ситуации Вышеградская группа видит дополнительные возможности для сотрудничества с Азербайджаном на основе общих интересов.

Отметим, что семинар посвящён проблемам, связанным с энергетическим кризисом на фоне российско-украинской войны и способам их решения.

В семинаре принимают участие эксперты и официальные лица из Азербайджана, Словакии, Польши и Венгрии, представители дипломатического корпуса, местные и иностранные эксперты.