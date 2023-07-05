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SOCAR и "Татнефть" обсудили перспективы сотрудничества (ФОТО)

Энергетика Материалы 5 июля 2023 17:53 (UTC +04:00)
SOCAR и "Татнефть" обсудили перспективы сотрудничества (ФОТО)

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Садраддин Агджаев
Садраддин Агджаев
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БАКУ /Trend/ - Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) и ПАО "Татнефть" обсудили перспективы сотрудничества, проекты, реализуемые в области энергетики, и возможности обмена опытом.

Как сказали в среду Trend в министерстве экономики Азербайджана, в ходе встречи министра экономики Микаила Джаббарова и президента SOCAR Ровшана Наджафа с гендиректором ПАО Наилем Магановым были обсуждены перспективы сотрудничества SOCAR и "Татнефть".

Стороны подчеркнули широкие связи в сфере энергетики и потенциал дальнейшего развития партнерства.

Отметим, что по итогам 2022 года товарооборот Татарстана с Азербайджаном превысил 125 миллионов долларов, что на 80 процентов больше, чем в 2021 году.

SOCAR и "Татнефть" обсудили перспективы сотрудничества (ФОТО)
SOCAR и "Татнефть" обсудили перспективы сотрудничества (ФОТО)
SOCAR и "Татнефть" обсудили перспективы сотрудничества (ФОТО)
SOCAR и "Татнефть" обсудили перспективы сотрудничества (ФОТО)
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