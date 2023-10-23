Гарадагская СЭС будет введена в эксплуатацию в ближайшие дни – Парвиз Шахбазов

БАКУ /Trend/ - Гарадагская СЭС (крупнейшая солнечная электростанция региона) будет введена в эксплуатацию в ближайшие дни, сообщает в понедельник Trend.

Согласно данным министерства энергетики Азербайджана, состоялось очередное заседание Комиссии "О мерах по реализации пилотных проектов в области использования возобновляемых источников энергии", созданной Указом Президента Азербайджанской Республики от 5 декабря 2019 года.

На совещании под председательством министра энергетики Парвиза Шахбазова были заслушаны отчеты о проделанной работе за текущий период.

Было заявлено, что продолжаются работы по развитию освобожденных территорий как зоны "зеленой" энергетики, с этой целью проводится регулярный мониторинг.

Кроме того, учитывая, что Президентом Ильхамом Алиевым Нахчыван был объявлен "зеленой" энергетической зоной, обсуждалась реализация государственной программы социально-экономического развития на 2023-2027 годы, которая включает увеличение удельного веса возобновляемых источников энергии в автономной республике. Также сообщалось, что продолжаются работы по экспорту "зеленой" энергии в Европу.

Участники заседания обсудили, какие участки в море будут выделены для проектов возобновляемой энергетики, документы, которые предстоит подписать, интеграцию новых мощностей в сеть и другие вопросы.

Завершилось заседание обсуждением дальнейших шагов и задач, связанных с реализацией проектов возобновляемой энергетики в Азербайджане.

Отметим, что на заседании присутствовали представители министерств энергетики, чрезвычайных ситуаций, экологии и природных ресурсов, обороны, экономики, финансов, юстиции, сельского хозяйства, цифрового развития и транспорта, Государственной нефтяной компании Азербайджана, ОАО "Азерэнержи" и "Азеришиг", Центрального банка, Государственного комитета градостроительства и архитектуры, а также Агентства по очистке территорий от мин.