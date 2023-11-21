Каспийский регион располагает значительными энергетическими ресурсами - вице-президент SOCAR

БАКУ /Trend/ - Каспийский регион располагает значительными энергетическими ресурсами, многочисленными экспортными маршрутами, возможностями для развития логистики, а также потенциалом возобновляемых источников энергии.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал вице-президент Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики (SOCAR) Бабек Гусейнов в ходе проходящей в Баку Каспийской технической конференции SPE.

Он подчеркнул, что в этом году конференция приобретает особое значение, поскольку в Азербайджане отмечается 100-летие со дня рождения национального лидера Гейдара Алиева, обладавшего дальновидностью, наследие которого оставило след в нефтегазовом секторе.

"Его дальновидность и стратегическое мышление сыграли важную роль в направлении энергетического ландшафта к процветанию. В духе его видения признается ключевая роль нефтегазовой отрасли в формировании экономической судьбы наций. Эта конференция служит платформой для лидеров отрасли, профессионалов и экспертов, чтобы собраться вместе и найти совместные решения энергетической дилеммы. Мы стоим на перепутье, где необходимо сбалансировать императивы энергетики, безопасности, экологической устойчивости и экономической жизнеспособности. Каспийский регион, обладающий огромными ресурсами, имеет уникальную возможность возглавить процесс разрядки", - добавил Гусейнов.

Отметим, что сегодня в Баку стартовала Каспийская техническая конференция SPE.

С 21 по 23 ноября данное мероприятие соберет глобальных лидеров индустрии и технических экспертов в Баку, чтобы поделиться перспективой на отрасль, а также рассмотреть уникальные вызовы и возможности, которые она представляет.

Учитывая ключевую роль Каспийского региона в формировании будущих динамик мировой энергетики, эта конференция, организованная при содействии Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики (SOCAR), представит отобранную экспертами программу высокого уровня, панельные дискуссии относительно стоящих перед регионом ключевым вопросам, и даст уникальную возможность для нетворкинга с экспертами в области добычи нефти и газа.

Программа будет включать оценку текущей ситуации и предложит важные обсуждения для инвесторов, операторов, представителей сервисных компаний и государственных органов в регионе.

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