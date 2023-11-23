Названы сроки расширения мощности IGB

БАКУ /Trend/ - Пропускная способность газового интерконнектора Греция-Болгария (IGB) может быть увеличена с нынешних 3 миллиардов кубометров в год до 5 миллиардов кубометров в год уже в 2025 году, сообщили Trend в компании ICGB, которая является оператором трубопровода

«После завершения необязывающей фазы рыночного теста по расширению IGB мы стали свидетелями большого интереса рынка к расширению мощности трубопровода. Обязывающая фаза рыночного теста запланирована на июль 2024 года», — сказали исполнительные директора ICGB Джордж Сатлас и Теодора Георгиева.

По их словам, ICGB уже подготовила отчеты об оценке спроса в качестве следующего шага в этом процессе, начав совместные технические исследования для увеличения пропускной способности в точках соединения трубопровода с соседними сетевыми системами в Греции и Болгарии.

Сделав еще один шаг в этом направлении, ICGB при поддержке всех операторов Вертикального газового коридора пригласила на рабочее заседание операторов национальных транспортных систем Молдовы и Украины. ICGB инициирует и полностью поддерживает расширение Вертикального газового коридора в будущем с Молдовой, Украиной и системным оператором проекта EastMed.