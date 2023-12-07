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SOCAR о влиянии землетрясения на нефтегазовые и другие операции

Энергетика Материалы 7 декабря 2023 15:14 (UTC +04:00)
SOCAR о влиянии землетрясения на нефтегазовые и другие операции

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Ляман Зейналова
Ляман Зейналова
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БАКУ/Trend/ - На производственных площадках Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики (SOCAR) задержек и перебоев не было.

Об этом сказали в четверг в SOCAR в ответ на запрос Trend в связи с возможным влиянием землетрясения, произошедшего сегодня на территории Азербайджана, на операции компании.

«В настоящее время нефтегазовые и другие операции на объектах, расположенных на суше или на море, продолжаются без перерыва в соответствии с планом», - сказали в компании.

Сегодня в 08:16 по бакинскому времени в Каспийском море произошло землетрясение магнитудой 5,6 балла, которое ощущалось в Баку и его окрестностях.

Отметим, что SOCAR занимается разведкой нефтяных и газовых месторождений, добычей, переработкой и транспортировкой нефти, газа и газового конденсата, реализацией нефти и продуктов нефтехимии на внутреннем и международном рынках, поставками природного газа промышленным предприятиям и населению в Азербайджане, а также в Европу.

Компания ведет различную деятельность в таких странах, как Турция, Грузия, Румыния, Швейцария, Германия и Украина, включая торговую деятельность преимущественно в Швейцарии, Сингапуре и Нигерии.

X: @Lyaman_Zeyn

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