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Министр экономики Азербайджана обсудил сотрудничество по ускорению зеленого энергетического перехода с президентом China Energy International Group (ФОТО)

Энергетика Материалы 8 декабря 2023 17:16 (UTC +04:00)
Министр экономики Азербайджана обсудил сотрудничество по ускорению зеленого энергетического перехода с президентом China Energy International Group (ФОТО)

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ /Trend/ - Министр экономики Азербайджанской Республики Микаил Джаббаров провел встречу с президентом компании China Energy International Group Co., Ltd. Чао Сюбинем.

Как сообщает в пятницу Trend со ссылкой на минэкономики Азербайджана, на встрече была предоставлена информация о мерах по развитию сферы энергетики в Азербайджане в соответствии с целями борьбы с глобальными климатическими изменениями и инициативах по созданию источников возобновляемой энергии.

"Подчеркнута значимость расширения сотрудничества с обладающей передовым опытом в этой области China Energy International Group Co., Ltd. для ускорения зеленого энергоперехода и внедрения технологий в области возобновляемых источников энергии. В этом плане инновационные решения компании могут способствовать эффективному использованию богатых возобновляемых зеленых ресурсов Азербайджана.

Стороны обсудили развитие сотрудничества в сфере зеленой энергии, освоение технологий сохранения энергии и перспективы совместной деятельности",- говорится в сообщении ведомства.

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