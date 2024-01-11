В Азербайджане прогнозируется рост выработки электроэнергии в течение 2024-2027 годов (Эксклюзив)

БАКУ/Trend/ — Выработка электроэнергии в Азербайджане за счет ветряных и солнечных электростанций к 2026 году вырастет в 2,5 раза.
Об этом в эксклюзивном интервью Trend сообщил источник в правительстве.
"Мы прогнозируем, что в 2024 году ветряные и солнечные электростанции в Азербайджане могут дать 669 миллионов киловатт-часов электроэнергии, а уже в 2025 году планируется выход на выработку 1,664 миллиарда киловатт-часов, в 2026-2027 годах производство электроэнергии за счет этих возобновляемых источников (ВИЭ) будет держаться на уровне около 1,67 миллиарда киловатт-часов в год", — отметил источник.
По его словам, значительный рост в 2025 году выработки электроэнергии в стране за счет ветра и солнца будет, в частности, достигнут благодаря ожидаемому вводу в эксплуатацию ветряной электростанции Хызы-Абшерон мощностью 240 мегаватт (проект ACWA Power) и солнечной электростанции Шафаг с той же мощностью в Джебраильском районе (проект bp, SOCAR и Азербайджанской инвестиционной компании).
Что же касается прогнозов по общей выработке электроэнергии в стране в течение 2024-27 годов, то суммарный показатель намечен в 27-28 миллиардов киловатт-часов.
При этом на теплостанциях (ТЭС, основа энергосистемы Азербайджана) в 2024 году может быть произведено 25,806 миллиарда киловатт-часов электроэнергии, в 2025 году — 25,9 миллиарда киловатт-часов, в 2026 году — 26,5 миллиарда киловатт-часов, в 2027 году — около 27 миллиарда киловатт-часов.