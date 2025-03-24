Ежемесячный обзор импорта газа из Азербайджана в Грецию в 2024 году (Эксклюзив)

БАКУ/Trend/ - В 2024 году Греция импортировала около 1,9 млрд кубометров природного газа из Азербайджана на общую сумму 645,9 млн евро, сообщили в ответ на запрос Trend в статистическом управлении Европейского союза (Eurostat).
Ниже приведена детализированная помесячная разбивка импорта газа из Азербайджана в Грецию:
|
Месяц
|
Объем (млн куб. м)
|
Стоимость (млн евро)
|
Январь
|
163
|
55,4
|
Февраль
|
152,4
|
47,7
|
Март
|
162,5
|
48,1
|
Апрель
|
157,4
|
48,4
|
Май
|
162,7
|
52,6
|
Июнь
|
157,3
|
52,3
|
Июль
|
162,8
|
57,4
|
Август
|
124,45
|
42,1
|
Сентябрь
|
154,8
|
57,6
|
Октябрь
|
164,2
|
57,98
|
Ноябрь
|
157,7
|
59,8
|
Декабрь
|
163,5
|
66,4
|
Итого
|
1,9 млрд куб. м
|
645,9 млн евро
Наибольший месячный объем импорта был зафиксирован в октябре (164,2 млн кубометров), а наименьший — в августе (124,45 млн кубометров).
Самая высокая стоимость газа пришлась на декабрь (66,4 млн евро), в то время как самая низкая цена за кубометр была в марте (48,1 млн евро).
Отметим, что газ поставляется по Трансадриатическому газопроводу (TAP), который является европейским сегментом Южного газового коридора. Первоначальная пропускная способность TAP составляет 10 млрд кубометров в год, с возможностью расширения до 20 млрд кубометров.
X: @Lyaman_Zeyn