Северная Македония обсудит возможности заключения долгосрочных соглашений о поставках газа с Азербайджаном (Эксклюзив)

БАКУ/Trend/ - Северная Македония обсудит возможности заключения долгосрочных соглашений о поставках газа с Азербайджаном.

Об этом, в частности, сказала в эксклюзивном интервью Trend министр энергетики, горнодобывающей промышленности и минералов Северной Македонии Саня Божиновска накануне заседания Консультативного совета Южного газового коридора в Баку.

Она заявила, что на предстоящем заседании Консультативного совета Южного газового коридора Северная Македония вновь подтвердит свою приверженность становлению более конкурентоспособной и стабильной частью регионального энергетического рынка, одновременно позиционируя себя как активного участника в формировании будущего энергоснабжения региона.

«Страна изложит конкретные позиции и инициативы, направленные на улучшение энергетической связности, усиление безопасности поставок природного газа и поддержку процесса «зеленого» перехода. Обсуждения будут сосредоточены на возможности заключения долгосрочных соглашений о поставках газа с Азербайджаном через газопровод TAP и альтернативные маршруты в рамках Южного газового коридора, а также на обеспечении стабильных и конкурентоспособных цен. Кроме того, будет подчеркнута стратегическая важность газового интерконнектора с Грецией, который обеспечит доступ к разнообразным источникам газа, включая СПГ из Александруполиса и азербайджанский газ из TAP. Северная Македония вновь подтвердит свою приверженность завершению этого проекта и будет искать поддержку для его операционного внедрения», — сказала министр.

X: @Lyaman_Zeyn