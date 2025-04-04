Благодаря партнёрству с Азербайджаном Северная Македония укрепляет свои позиции как важный региональный игрок — замминистра

БАКУ/Trend/ - Благодаря партнёрству с Азербайджаном Северная Македония укрепляет свои позиции как важный региональный игрок.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал заместитель министра энергетики, горного дела и минеральных ресурсов Северной Македонии Миrosлав Лабудович на 11-м министерском заседании в рамках Консультативного совета по Южному газовому коридору и 3-м министерском заседании в рамках Консультативного совета по "зеленой" энергии в Баку.

«Северная Македония готова к новому энергетическому будущему. За счет строительства новых газовых интерконнекторов и партнёрства с Азербайджаном мы укрепляем свои позиции как важный региональный игрок и напрямую вносим вклад в стабильность и безопасность европейского энергетического рынка», - отметил он.

Отметим, что сегодня в Баку проходит 11-е министерское заседание в рамках Консультативного совета Южного газового коридора и 3-е министерское заседание в рамках Консультативного совета по зеленой энергии.

В заседании принимают участие 24 страны, включая Азербайджан и Евросоюз, 7 международных финансовых институтов и 42 энергетические компании, а также министры, заместители министров и другие высокопоставленные представители.

В ходе мероприятия предусматривается подписание документов о сотрудничестве в энергетической сфере.