Руководство Kapital Bank встретилось с военнослужащими и семьями шехидов (ФОТО)

21 декабря 2018 18:29 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В связи с 31 декабря — Днем солидарности азербайджанцев мира и преддверием Нового года, Kapital Bank реализовал очередной социальный проект.

В рамках проекта председатель правления Kapital Bank, заместители председателя и члены правления, ряд директоров департаментов и директоры ближайших региональных филиалов банка провели встречу с военнослужащими и офицерами в воинской части, с ветеранами Гарабахской войны, а также с семьями шехидов.

Цель проекта заключалась в том, чтобы уделить внимание близким отдавших жизнь за Родину шехидов, а также стоящим ныне на страже отечества солдатам, показать, что в эти праздничные дни они не забыты. Отметить предстоящие праздники вместе с солдатами, находящимися вдалеке от своих семей и домов, оказывает положительное влияние на их нравственное и психологическое состояние.

На мероприятии, прошедшем в воинской части министерства обороны, представители банка ознакомились с созданными для солдат условиями, а также пообедали в воинской столовой вместе с солдатами. После встречи солдатам и семьям шехидов были вручены праздничные подарки. Кроме того, были представлены подарки для общего пользования военнослужащих, солдат и офицеров.

Председатель правления Kapital Bank Ровшан Аллахвердиев в своем выступлении на мероприятии поздравил всех солдат и офицеров, ветеранов, а также семьи шехидов с наступающими праздниками, и выразил особую благодарность за проведение мероприятия министру обороны Закиру Гасанову и командиру воинской части.

Kapital Bank оказывает услуги населению в 98 филиалах и 11 отделениях по всей стране, имея самую широкую сеть обслуживания. Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте www.kapitalbank.az, страницах банка в социальных сетях, а также, позвонив в центр обслуживания клиентов по номеру 196.

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