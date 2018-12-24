Приложение BirBank удостоилось премии "MilliNet"

БАКУ /Trend/ - Мобильное приложение BirBank от Kapital Bank удостоилось премии «MilliNet», учрежденной Азербайджанским интернет форумом. BirBank стал победителем в номинации «Лучшее приложение электронного правительства и финансово-банковского сектора», сообщает в понедельник Trend со ссылкой на банк.

Национальная Интернет Премия «MilliNet», начиная с 2009 года, каждый год в Азербайджане определяет лучших среди корпоративных, общественно-социальных и информативных сайтов, также блогов и мобильных приложений.

Следует отметить, что приложение BirBank загрузили более 300 000 пользователей посредством магазинов приложений App Store и Play Store.

Также при помощи приложения впервые в Азербайджане стало возможным осуществление оплат посредством системы QR Pay. QR Pay позволяет пользователям BirBank совершать оплату в магазинах без наличия карты. Для этого необходимо отсканировать камерой смартфона QR-код на специальных постерах, установленных в кассах точек продаж.

Kapital Bank оказывает услуги населению в 98 филиалах и 11 отделениях по всей стране, имея самую широкую сеть обслуживания. Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте www.kapitalbank.az, страницах банка в социальных сетях, а также, позвонив в центр обслуживания клиентов по номеру 196.

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