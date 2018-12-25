Кредитные союзы могут внести значительный вклад в развитие аграрного сектора Азербайджана - ассоциация

25 декабря 2018 09:38 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Развитие кредитных союзов может внести значительный вклад в развитие аграрного сектора Азербайджана.

Об этом сказал в четверг Trend председатель правления Ассоциации кредитных союзов Азербайджана (AKIA) Джалил Сулейманов.

По его словам, кредитные союзы в Азербайджане в основном нацелены на финансирование аграрного сектора, потому что кредиты в размере двух-трех тысяч манатов не является значимой суммой для других секторов экономики страны. У аграриев иногда появляется необходимость в таких суммах для обработки земли и проведения других работ.

По словам Сулейманова, банки в большинстве случаев не заинтересованы в выдаче кредитов малому и среднему бизнесу в регионах, за исключением ограниченного количества предпринимателей, и это не носит массового характера.

"В стране работают 78 кредитных союзов, и более 80 процентов этих компаний сосредоточены в регионах страны", - сказал он.

Перечисляя проблемы кредитных союзов, Сулейманов отметил, что у союзов есть проблемы с финансированием, притом что на рынке наблюдается высокий спрос.

"На данный момент есть высокий спрос в аграрном секторе, в частности в сфере хлопководства. Со стороны хлопкоробов появился высокий спрос на кредиты на год в размере 1000-2000 манатов в соответствии с оборотом. Но "доноры" избегают работать в этом направлении", - сказал он.

Сулейманов отметил, что все кредитные союзы Азербайджана работают с местным капиталом и доля проблемных кредитов в общем портфеле союзов значительно ниже, чем у крупных кредитных организаций.

Также глава ассоциации добавил, что в настоящее время Фонд развития предпринимательства тесно сотрудничает с кредитными союзами, проводятся мониторинги и у него есть определенные планы по работе с союзами.

(Автор: Талех Мурсагулов. Редактор: Ирина Парфёнова)

Твиттер: @TalehMursagulov

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