Золотые и серебряные слитки в Азербайджане подорожали

28 декабря 2018 09:40 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Цены на банковские металлы в Азербайджане повысились, сообщает Trend в пятницу со ссылкой на данные Центрального банка.

Так, унция золота 28 декабря подорожала по сравнению с предыдущим днем на 13,583 маната, составив 2172,0645 маната, серебра - на 0,3935, до 25,9573 маната, палладия - на 2,0145, до 2154,75 маната, а унция платины подешевела на 3,927 маната, до 1357,518 маната,.

Название

28.12.2018

27.12.18

Золото

XAU

2172,0645

2158,4815

Серебро

XAG

25,9573

25,5638

Платина

XPT

1357,518

1361,445

Палладий

XPD

2154,75

2152,7355

Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.

Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма.

Официальный курс на 28 декабря составляет 1,7 AZN/USD.

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