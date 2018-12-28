Золотые и серебряные слитки в Азербайджане подорожали

БАКУ /Trend/ - Цены на банковские металлы в Азербайджане повысились, сообщает Trend в пятницу со ссылкой на данные Центрального банка.
Так, унция золота 28 декабря подорожала по сравнению с предыдущим днем на 13,583 маната, составив 2172,0645 маната, серебра - на 0,3935, до 25,9573 маната, палладия - на 2,0145, до 2154,75 маната, а унция платины подешевела на 3,927 маната, до 1357,518 маната,.
|
Название
|
28.12.2018
|
27.12.18
|
Золото
|
XAU
|
2172,0645
|
2158,4815
|
Серебро
|
XAG
|
25,9573
|
25,5638
|
Платина
|
XPT
|
1357,518
|
1361,445
|
Палладий
|
XPD
|
2154,75
|
2152,7355
Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.
Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма.
Официальный курс на 28 декабря составляет 1,7 AZN/USD.
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