Облигации минфина и ноты Центробанка Азербайджана превалируют на Бакинской фондовой бирже

БАКУ /Trend/ - На прошедшей неделе (24-28 декабря 2018 года) оборот ценных бумаг на Бакинской фондовой бирже (БФБ) составил 447,3 миллиона манатов*, сообщает в среду Trend со ссылкой на данные биржи.

Наибольшая доля оборота пришлась на размещение нот Центрального банка и облигаций министерства финансов на общую сумму в 311,2 миллиона манатов. Почти вся сумма размещенных ценных бумаг пришлась на ноты ЦБА - 297,9 миллиона манатов.

Объем сделок на вторичном рынке акций БФБ составил 75 430 манатов. В общей сложности на торги было выставлено 31 350 акций компаний, занимающихся производством куриной, рыбной, табачной продукции, пассажироперевозками, строительством, ремонтом дорог, установкой электрооборудования и другими.

Торговля облигациями на вторичном рынке составила 60,63 миллиона манатов. В частности, сделки по манатным облигациям министерства финансов составили 13,58 миллиона манатов, Азербайджанского ипотечного и кредитно-гарантийного фонда - 45,3 миллиона манатов. Долларовые операции проводились по облигациям азербайджанской госкомпании SOCAR (353,34 тысячи долларов) и Amrahbank (662 тысячи долларов).

*Статистика не учитывает РЕПО-операции и торговлю производными инструментами.

Официальный курс на второе января составляет 1,7 AZN/USD.

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