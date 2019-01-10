Азербайджанский PASHA Bank подтвердил соответствие стандарту безопасности платежных данных PCI DSS

10 января 2019 17:50 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Ведущий корпоративный банк Азербайджана – PASHA Bank – успешно прошел сертификацию на соответствие стандарту безопасности данных при работе с платежными картами (Payment Card Industry Data Security Standard, PCI DSS).

Как передает Trend со ссылкой на сообщение PASHA Bank, требования данного стандарта распространяются на банки и компании, обрабатывающие информацию о держателях платежных карт. Стандарты PCI DSS регулируют такие аспекты защиты, как использование безопасной сетевой инфраструктуры, контроль над обновлением различных компонентов на используемых İT-серверах, тесты на проникновение в систему, общий мониторинг всех процессов и др.

По словам члена правления, главного операционного директора PASHA Bank Джалала Оруджева, "являясь одним из крупнейших банков страны, мы уделяем особое внимание информационной безопасности своей деятельности и применению на местном рынке новых инструментов и международных стандартов в этой сфере".

«Получение сертификата на соответствие требованиям PCI DSS свидетельствует о том, что PASHA Bank успешно прошел проверку со стороны внешнего аудитора на предмет надежности и безопасности осуществления платежей с помощью платежных карт в своей информационной системе и соответствия ее международным требованиям. Подтверждение соответствия стандарту безопасности платежных данных PCI DSS является очередным шагом в достижении целей, предусмотренных переходом к digital-платформе в рамках стратегии развития PASHA Bank на период 2018-2020 гг.», - подытожил Оруджев.

Отметим, что данный международный стандарт разработан Сообществом по стандартам безопасности индустрии платежных карт (Payment Card Industry Security Standards Council, PCI SSC). Сообщество учреждено ведущими международными платёжными системами Visa, MasterCard, American Express, JCB и Discover.

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