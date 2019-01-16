БАКУ /Trend/ - Средневзвешенный курс доллара на утренней сессии Казахстанской фондовой биржи (KASE) в среду составил 378,06 тенге, передает Trend со ссылкой на казахстанские СМИ.

Таким образом, национальная валюта Казахстана подешевела к доллару на 0,15 тенге по сравнению с утренней сессией KASE (377,91 тенге за доллар США) 15 января.

На торгах минимальный курс сформировался на уровне 377,50 тенге за доллар США, максимальный — 378,30 тенге, а курс закрытия составил 378 тенге за доллар.

Объем торгов по доллару составил 24,9 миллиона долларов, а число сделок по операциям с валютой — 69 единиц.

Официальный курс Национального банка Казахстана на 16 января составил 377,85 тенге за доллар. В обменных пунктах Астаны и Алматы максимальный курс продажи американской валюты составляет 379,5 тенге.

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