Официальный курс маната к мировым валютам на 17 января

17 января 2019 09:25 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 17 января установлен на уровне 1,7 и 1,9350 маната соответственно.

Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на четверг.

Курсы валют

17.01.2019

1 доллар США

1 USD

1.7

1 евро

1 EUR

1.9350

1 австралийский доллар

1 AUD

1.2159

1 аргентинский песо

1 ARS

0.0453

100 белорусских рублей

100 BYR

0.7889

1 бразильский реал

1 BRL

0.4550

1 дирхам ОАЭ

1 AED

0.4628

1 южноафриканский ранд

1 ZAR

0.1238

100 южнокорейских вон

100 KRW

0.1515

1 чешская крона

1 CZK

0.0758

1 чилийский песо

1 CLP

0.2533

1 китайский юань

1 CNY

0.2512

1 датская крона

1 DKK

0.2592

1 грузинский лари

1 GEL

0.6371

1 гонконгский доллар

1 HKD

0.2167

1 индийская рупия

1 INR

0.0238

1 британский фунт стерлингов

1 GBP

2.1877

100 индонезийских рупий

100 IDR

0.0120

100 иранских риалов

100 IRR

0.0040

1 шведская крона

1 SEK

0.1888

1 швейцарский франк

1 CHF

1.7140

1 израильский шекель

1 ILS

0.4612

1 канадский доллар

1 CAD

1.2799

1 кувейтский динар

1 KWD

5.6061

1 казахский тенге

1 KZT

0.0045

1 киргизский сом

1 KGS

0.0243

100 ливанских фунтов

100 LBP

0.1125

1 малайзийский ринггит

1 MYR

0.4131

1 мексиканский песо

1 MXP

0.0899

1 молдавская лея

1 MDL

0.0990

1 египетский фунт

1 EGP

0.0949

1 норвежская крона

1 NOK

0.1987

100 узбекских сомов

100 UZS

0.0201

1 польский злотый

1 PLN

0.4519

1 российский рубль

1 RUB

0.0256

1 сингапурский доллар

1 SGD

1.2529

1 саудовский риал

1 SAR

0.4532

1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)

1 SDR

2.3675

1 турецкая лира

1 TRY

0.3174

1 тайваньский доллар

1 TWD

0.0551

1 таджикский сомони

1 TJS

0.1801

1 новый туркменский манат

1 TMM

0.4857

1 украинская гривна

1 UAH

0.0605

100 японских иен

100 JPY

1.5595

1 новозеландский доллар

1 NZD

1.1466

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Инвесторы сохраняют высокий интерес к нотам Центробанка Азербайджана
Финансы 08:50
Цены на драгоценные металлы в Азербайджане изменились разнонаправленно
Финансы 16 января 09:39
Официальный курс маната к мировым валютам на 16 января
Финансы 16 января 09:25
Центробанк Азербайджана выставит на продажу ноты на 200 млн манатов
Финансы 15 января 17:42
Цены на драгоценные металлы в Азербайджане изменились разнонаправленно
Финансы 15 января 09:32
Официальный курс маната к мировым валютам на 15 января
Финансы 15 января 09:23
Лента новостей
Американские ученые рассказали, как улучшить память
Интересное 09:33
Турция ратифицировала соглашение об отмене визового режима с Молдовой
Турция 09:28
ВС Армении нарушили режим прекращения огня 29 раз за сутки
Нагорно-карабахский конфликт 09:28
ДТП в Турции - свыше 30 пострадавших
Турция 09:17
Инвесторы сохраняют высокий интерес к нотам Центробанка Азербайджана
Финансы 08:50
Нацбанк Кыргызстана впервые в 2019 году провел интервенцию
Кыргызстан 08:47
Мэй призвала британские партии к сплочению для реализации результатов референдума о выходе из ЕС
Европа 08:38
Microsoft обещала $500 млн на строительство бюджетного жилья около Сиэтла
США 08:34
Глава МИД Китая призвал как можно скорее достичь торгового соглашения с США
Китай 07:19