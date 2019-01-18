AtaInsurance представляет продукт добровольного страхования "Пакет Семья"

18 января 2019 10:04 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - AtaInsurance представляет специальный продукт «Пакет Семья» для использования населением Азербайджана на выгодных условиях добровольного медицинского страхования, сообщает Trend со ссылкой на страховую компанию.

Семьи, состоящие из трех и более членов, могут подключиться к программе медицинского страхования. AtaInsurance подготовила для клиентов четыре вида этого продукта - “Optimal”, “Classic”, “Classic Plus” и “Prestige”.

Стоимость пакетов зависит от количества услуг и состояния здоровья страхуемых лиц. Годовая стоимость “Optimal” на одного человека начинается от 160 манатов, годовая стоимость “Classic” - от 340 манатов на одного человека, годовая стоимость “Classic Plus” - от 440 манатов на одного человека, годовая стоимость “Prestige” - от 580 манатов на одного человека.

Говоря о новом продукте, директор департамента медицинского страхования AtaInsurance Розалия Сыдыгова отметила, что он очень выгоден для тех, кто хочет оставаться здоровым и своевременно проходит медицинское обследование. Лица, купившие один из этих пакетов, в течение года смогут воспользоваться медицинской помощью и фармацевтическими услугами в более 100 медицинских учреждениях и аптеках Азербайджана. Размер страховой выплаты отличается в зависимости от программы в пределах от 2000 до 10000 манатов.

Отметим, что, в перечень клиник входят Центральная клиническая больница, Центральный госпиталь Государственного таможенного комитета, Центральная больница нефтяников, клиника Dünyagöz, Medikal Plaza, клиника имени Н.Туси и пр., а также около 20-ти различных стоматологических клиник, среди которых Центральная клиника (Стоматология), клиника “32-Gözəl”, “Dental Club”, “Dental Studio”, “Only Dent” и пр. В перечень аптек же входят многочисленные аптеки компаний “Dokta”, “Zeytun”, “Azərimed“.

Желающим получить более обширную информацию о программе медицинского страхования AtaInsurance и приобрести страховой пакет следует позвонить по номеру телефона (012) 596-59-11.

Входящее в Группу компаний AtaHolding, AtaInsurance функционирует в секторе страхования с 2004 года. Компания, обладая активами почти в 30 миллионов манатов и оказывает своим клиентам услуги по 30 видам страхования – 26 видам добровольного и четырем обязательного. Компания является сооснователем и членом Бюро по обязательному страхованию. В сеть обслуживания AtaInsurance входят более 90 филиалов, представительств и офисов по продажам.

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