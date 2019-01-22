БАКУ /Trend/ - Цены на драгоценные металлы в Азербайджане снизились, сообщает Trend во вторник со ссылкой на данные Центрального банка.

Так, унция золота 22 января подешевела по сравнению с предыдущим показателем на 6,273 маната, составив 2172,039 маната, серебра - на 0,1911, до 25,8324 маната, платины – на 16,1755 маната, до 1343,3995 маната, палладия - на 42,483, до 2310,249.

Название 22.01.2019 21.01.2019 Золото XAU 2172,039 2178,312 Серебро XAG 25,8324 26,0235 Платина XPT 1343,3995 1359,575 Палладий XPD 2310,249 2352,732

Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.

Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма.

Официальный курс на 22 января составляет 1,7 AZN/USD.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.