БАКУ /Trend/ - Цены на драгоценные металлы в Азербайджане снизились, сообщает Trend во вторник со ссылкой на данные Центрального банка.
Так, унция золота 22 января подешевела по сравнению с предыдущим показателем на 6,273 маната, составив 2172,039 маната, серебра - на 0,1911, до 25,8324 маната, платины – на 16,1755 маната, до 1343,3995 маната, палладия - на 42,483, до 2310,249.
|
Название
|
22.01.2019
|
21.01.2019
|
Золото
|
XAU
|
2172,039
|
2178,312
|
Серебро
|
XAG
|
25,8324
|
26,0235
|
Платина
|
XPT
|
1343,3995
|
1359,575
|
Палладий
|
XPD
|
2310,249
|
2352,732
Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.
Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма.
Официальный курс на 22 января составляет 1,7 AZN/USD.
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