Цены на драгоценные металлы в Азербайджане снизились

22 января 2019 09:33 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Цены на драгоценные металлы в Азербайджане снизились, сообщает Trend во вторник со ссылкой на данные Центрального банка.

Так, унция золота 22 января подешевела по сравнению с предыдущим показателем на 6,273 маната, составив 2172,039 маната, серебра - на 0,1911, до 25,8324 маната, платины – на 16,1755 маната, до 1343,3995 маната, палладия - на 42,483, до 2310,249.

Название

22.01.2019

21.01.2019

Золото

XAU

2172,039

2178,312

Серебро

XAG

25,8324

26,0235

Платина

XPT

1343,3995

1359,575

Палладий

XPD

2310,249

2352,732

Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.

Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма.

Официальный курс на 22 января составляет 1,7 AZN/USD.

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