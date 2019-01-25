На долю облигаций на вторичном рынке пришелся почти весь суточный оборот Бакинской фондовой биржи

БАКУ /Trend/ - Оборот ценных бумаг на Бакинской фондовой бирже 24 января составил 8,5 миллиона манатов, следует из статистических данных, опубликованных на сайте биржи.

Накануне большая часть сделок пришлась на облигации на вторичном рынке. В течение дня сделки заключались по манатным облигациям министерства финансов Азербайджана.

Сделки по облигациям министерства финансов были заключены по цене от 99,2968 до 98,8314 маната за облигацию.

На вторичном рынке акций БФБ объем сделок составил 244 маната. За день были заключены сделки по акциям ОАО “Имишли йол тикинти-6” (“İmişli yol tikinti-6”), ОАО “Чинар парк” (“Çinar Park”), ОАО “Логман” (“Loğman ASC”).

Официальный курс на 25 ноября составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Сара Исрафилбекова)

Твиттер: @IsrafilbekovaS

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