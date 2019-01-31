В Азербайджане единовременные выплаты теперь охватывают наследников более 12 тыс. шехидов

31 января 2019 15:30 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за прошедший период единовременные выплаты получили около 4200 наследников 3100 военнослужащих-шехидов, выплачено 34 миллиона манатов. В настоящее время продолжаются выплаты наследникам 6444 шехидов, сообщает в четверг Trend со ссылкой на министерство труда и социальной защиты населения.

В сообщении говорится, что было поручено дополнительно осуществить выплату единовременной помощи наследникам 2725 шехидов, погибших за территориальную целостность Азербайджана до второго августа 1997 года (в том числе наследникам 2264 военнослужащих-шехидов и 461 полицейского-шехида, которые получили страховую выплату меньше 11 тысяч манатов). Согласно новому указу, процесс выплаты единовременной помощи теперь охватывает наследников 12268 шехидов. На эти цели предусматриваются средства в сумме 135 миллионов манатов.

В Азербайджане предпринимаются важные шаги по усилению социальной защиты семей шехидов и инвалидов войны. За прошедший период гражданам этой категории было предоставлено 6654 квартиры, в том числе в 2018 году семьям шехидов и инвалидам войны было предоставлено 626 квартир, что в три раза больше предусмотренного. В 2019 году планируется предоставить этим гражданам как минимум 800 квартир. Также до сих пор инвалидам войны было предоставлено 6144 автомобиля.

За прошедший период вырос размер ежемесячной пенсии Президента Азербайджана семьям шехидов и инвалидам войны, Национальным героям. Размер пенсии для Национальных героев составил 1500 манатов, инвалидов войны – 242 манатов, для семей шехидов с 1 февраля этого года размер пенсии повышен до 300 манатов.

Членам семей шехидов и детям инвалидов войны, которые не имеют право получать трудовую пенсию, выплачиваются ежемесячные социальные пособия.

Среди лиц, подавших заявку для участия в программе самозанятости, также отдается предпочтение семьям шехидов и инвалидам войны. Только за прошлый год около 100 семей шехидов, более тысяч инвалидов были привлечены к программе и обеспечены активами.

(Текст: Мугаддас Мустафаев)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Азербайджане около 16 тыс. человек привлечены к оплачиваемым общественным работам (ФОТО)
Бизнес 30 января 15:57
Минтруда Азербайджана о важности трудового договора как основной гарантии права на соцзащиту
Финансы 24 января 20:53
В Азербайджане безработица среди молодежи не превышает 10% - замминистра
Бизнес 23 января 11:57
В Азербайджане работники смогли получить задержанные выплаты
Общество 22 января 15:26
Свыше 6 тыс. человек в Азербайджане получили пособия по безработице
Финансы 21 января 14:50
В Азербайджане инвалиды и семьи шехидов событий 20 Января получили единовременную помощь
Финансы 20 января 11:58
Лента новостей
Некоторые мусульманские страны стремятся продвигать свою религиозную идеологию в Азербайджане - госкомитет
Общество 15:59
Российский "Метровагонмаш" поставит в Азербайджан новые вагоны метро
Бизнес 15:51
В Баку в марте пройдет VII Глобальный форум
Политика 15:38
Unibank завершил 2018 год с прибылью
Бизнес 15:30
Очередной международный успех UNEC
Общество 15:25
Россельхознадзор может ограничить ввоз соевых бобов из Бразилии
Россия 15:25
В Баку прошла церемония награждения премии "Fotokadr 2018" (ФОТО)
Культура 15:20
Число погибших при крушении двух лодок в Джибути возросло до 52
Арабские страны 15:16
IT-компания а Азербайджане запустила собственный сервис OTT
ИКТ 15:15