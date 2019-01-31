В Азербайджане единовременные выплаты теперь охватывают наследников более 12 тыс. шехидов

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за прошедший период единовременные выплаты получили около 4200 наследников 3100 военнослужащих-шехидов, выплачено 34 миллиона манатов. В настоящее время продолжаются выплаты наследникам 6444 шехидов, сообщает в четверг Trend со ссылкой на министерство труда и социальной защиты населения.

В сообщении говорится, что было поручено дополнительно осуществить выплату единовременной помощи наследникам 2725 шехидов, погибших за территориальную целостность Азербайджана до второго августа 1997 года (в том числе наследникам 2264 военнослужащих-шехидов и 461 полицейского-шехида, которые получили страховую выплату меньше 11 тысяч манатов). Согласно новому указу, процесс выплаты единовременной помощи теперь охватывает наследников 12268 шехидов. На эти цели предусматриваются средства в сумме 135 миллионов манатов.

В Азербайджане предпринимаются важные шаги по усилению социальной защиты семей шехидов и инвалидов войны. За прошедший период гражданам этой категории было предоставлено 6654 квартиры, в том числе в 2018 году семьям шехидов и инвалидам войны было предоставлено 626 квартир, что в три раза больше предусмотренного. В 2019 году планируется предоставить этим гражданам как минимум 800 квартир. Также до сих пор инвалидам войны было предоставлено 6144 автомобиля.

За прошедший период вырос размер ежемесячной пенсии Президента Азербайджана семьям шехидов и инвалидам войны, Национальным героям. Размер пенсии для Национальных героев составил 1500 манатов, инвалидов войны – 242 манатов, для семей шехидов с 1 февраля этого года размер пенсии повышен до 300 манатов.

Членам семей шехидов и детям инвалидов войны, которые не имеют право получать трудовую пенсию, выплачиваются ежемесячные социальные пособия.

Среди лиц, подавших заявку для участия в программе самозанятости, также отдается предпочтение семьям шехидов и инвалидам войны. Только за прошлый год около 100 семей шехидов, более тысяч инвалидов были привлечены к программе и обеспечены активами.

(Текст: Мугаддас Мустафаев)

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