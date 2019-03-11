Недельный оборот на Бакинской фондовой бирже превысил 283 млн манатов

11 марта 2019 10:11 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Недельный оборот на Бакинской фондовой бирже (БФБ) с четвертого по седьмое марта составил 283,16 миллиона манатов, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на данные биржи.

Большая часть операций пришлась на размещение нот Центрального банка Азербайджана на сумму 268,8 миллиона манатов. Всего были размещены 2,7 миллиона нот по цене от 99,4388 маната до 100,9128 маната.

На долларовые сделки по облигациям в течение недели пришлись 33,08 тысячи долларов (56,23 тысячи манатов), на манатные облигации – 7,5 миллиона манатов.

Все сделки по долларовым облигациям пришлись на азербайджанскую госкомпанию SOCAR, по манатным облигациям - на министерство финансов Азербайджана.

В течение прошлой недели на вторичном рынке БФБ также были заключены сделки по акциям на общую сумму 3,3 тысячи манатов.

РЕПО-операции составили 6,8 миллиона манатов.

Официальный курс на 11 марта составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Сара Исрафилбекова. Редактор: Натаван Эфендиева)

Твиттер: @IsrafilbekovaS

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