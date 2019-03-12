Международный банк Азербайджана провел встречу с представителями Газпромбанк

12 марта 2019 18:20 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Представители российского Газпромбанка, находящиеся с рабочим визитом в Баку, встретились с руководством Международного банка Азербайджана, сообщает во вторник Trend со ссылкой на банк.

В рамках встречи председатель правления Международного банка Азербайджана Аббас Ибрагимов подробно рассказал о деятельности банка, новых стратегических целях и мероприятиях, нацеленных на развитие. Он отметил, что Международный банк Азербайджана постоянно развивает внешние связи и всегда старается оценить новые возможности для сотрудничества.

В свою очередь заместитель председателя правления Газпромбанка Фамиль Садыгов отметил, что представляемая им финансовая организация заинтересована в сотрудничестве с азербайджанскими банками. Он рассказал о встречах, проводимых в разных организациях в рамках своего визита в Азербайджан. Были рассмотрены будущие перспективы сотрудничества с Международным банком Азербайджана. Основное внимание было уделено возможностям участия Международного банка Азербайджана в ряде проектов, которые Газпромбанк намерен реализовать в стране.

В то же время Газпромбанк обсудил вопросы расширения партнерских отношений и реализации совместных бизнес-проектов с дочерней структурой Международного банка Азербайджана в России банком МБА-Москва. Стороны также обменялись мнениями по ряду вопросов, представляющих взаимный интерес.

Информацию о продуктах и услугах Международного банка Азербайджана, современного государственного банка страны, можно получить на официальном веб-сайте www.ibar.az , во всех 36 филиалах и 40 отделениях банка, позвонив в Информационный центр по короткому номеру 937, а также на официальной страничке Банка в социальной сети Facebook.

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