С апреля в Азербайджане на 80% повышаются пособия по возрасту

БАКУ /Trend/ - С первого апреля в Азербайджане на 80 процентов повышаются ежемесячные пособия по возрасту, достигнув 130 манатов (в настоящее время 73 манатов), сообщает в понедельник Trend со ссылкой на министерство труда и социальной защиты населения.

Повышение предусмотрено распоряжением Президента Азербайджана Ильхама Алиева «О дополнительных мерах в сфере усиления социальной защиты населения», подписанного 25 февраля 2019 года.

В сообщении говорится, что в настоящее время в Азербайджане ежемесячное пособие по возрасту получают 60 тысяч человек.

В соответствии с законом «О социальных пособиях», пособие по возрасту назначается женщинам, достигшим 62 лет, мужчинам, достигшим 67 лет ( в случае отсутствия пенсионных прав) и в случае, если они не работают.

Кроме того, месячное социальное пособие по возрасту назначается:

- женщинам, достигшим 57 лет, которые родили трех и более детей, и воспитали их до 8 лет, или до 8 лет воспитывали ребенка с ограниченными возможностями здоровья;

- мужчинам (в случае отсутствия пенсионных прав или отсутствия работы), достигшим 62 лет, которые до заключения второго брака в одиночку (из-за смерти матери детей или из-за лишения ее материнских прав) вырастили до 8 лет трех или более детей, или ребенка с ограниченными возможностями здоровья.

Одна из групп населения, которую охватывает вышеуказанное распоряжение, те, кто получают пособие в связи с потерей кормильца. В этом случае размер пособия каждого из членов семьи, получающих пособие из-за потери кормильца, будет доведено от 68 до 80 манатов.

Всего этим пособием обеспечиваются 46 тысяч человек.

(Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.