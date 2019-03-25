Какие районы в Азербайджане являются лидерами по темпам роста банковских вкладов?

25 марта 2019 10:50 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Аранская и Шеки-Загатальская экономические районы лидируют в Азербайджане по темпам роста банковских вкладов, сообщает Trend со ссылкой на отчет Центрального банка страны по итогам января 2019 года.

По данным отчета, объем привлеченных в Аранском экономическом районе вкладов составил 126,3 миллиона манатов, в Шеки-Загатальском – 40,6 миллиона манатов. На них приходится 25 процентов всех вкладов в регионах страны.

За год банки в этих районах увеличили объемы вкладов на 33,4 и 26,5 процента соответственно.

При этом, примечательно, что в обоих экономических районах одни из самых низких процентных ставок по вкладам. Так, Аранском экономическом районе это 3,9 процента, в Шеки-Загатальском – 3,8 процента. Средние процентные ставки по другим районам варьируются в пределах пяти-шести процентов.

Банковские вклады жителей регионов Азербайджана на конец января 2019 года составили 667,14 миллиона манатов (рост за год на 16,9 процента). На долю регионов Азербайджана пришлись 8,2 процента от всех банковских вкладов по республике.

Официальный курс на 12 марта составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Сара Исрафилбекова)

Твиттер: @IsrafilbekovaS

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