Госнефтефонд Азербайджана прокомментировал сообщения о падении прибыльности в 2018 году

БАКУ /Trend/ - В Государственном нефтяном фонде Азербайджана (SOFAZ) прокомментировали сообщения о падении его прибыльности в 2018 году. Об этом сообщает Trend, со ссылкой на SOFAZ.

В соответствии с законом «О Счетной палате» и законодательными актами, регулирующими деятельность SOFAZ, Счетная палата ежегодно дает заключение по проекту бюджета и отчету об исполнении бюджета Фонда. Также при составлении заключения по проекту бюджета и отчета об исполнении бюджета SOFAZ со стороны наблюдательного совета Фонда, учитывается заключение Счетной палаты.

В то же время, Счетная палата регулярно проводит аудит SOFAZ. Результаты аудитов и оценки Счетной палаты размещаются на ее интернет-сайте.

Сообщается, что Счетная палата провела аналитическое исследование по исполнению бюджета SOFAZ в 2018 году, результаты, которого будут в скором времени опубликованы.

Как сообщает источник, в 2018 году глобальные рынки акций были слишком волатильны. Несмотря на позитивную динамику на глобальных рынках в течение девяти месяцев минувшего года, в последнем квартале, на фоне пессимистических прогнозов о снижении экономического роста основных экономик мира, на рынке акций наблюдалась тревожная напряженность.

Напряженность вокруг Brexit, снижение динамики роста экономики Китая, беспокойство вокруг процентной политики Федеральной резервной системы США, а также падение прибылей американских компаний на фоне растущей процентной ставки в США, в совокупности, привели к низкой прибыльности на рынках акций.

Высокая ценовая переменчивость на этих рынках, и возникший в результате рецессивный тренд в 2018 году, безусловно, не обошел стороной основных долгосрочных институциональных инвесторов, включая суверенные резервные фонды.

Такие инвесторы, существенную часть инвестиционных портфелей которых составляют именно акции, получили низкие и даже негативные результаты прибыльности.

К примеру, в 2018 году прибыльность Государственного Пенсионного фонда Суверенного фонда Норвегии составила 6,1 процента, а суверенных фондов Аляски и Новой Зеландии, соответственно, 1,1 и 2,18 процента. Безусловно, такое плачевное состояние глобального рынка акций, оказало влияние и на прибыльность инвестиционного портфеля SOFAZ в локальной валюте, который за указанный период составил 0,35 процента.

Напомним, что основная миссия SOFAZ состоит в сохранении нефтяных доходов для грядущих поколений и превращение накопленных средств в постоянный источник дохода. Наличие в инвестиционном портфеле фонда таких активов, как акции, недвижимое имущество, и золото, рассчитано на создание глобального инвестиционного портфеля с долгосрочным охватом. Акции в качестве инвестиционных активов, в долгосрочной перспективе, стабильно обещают высокую прибыльность и в инвестиционном портфеле играют выдающуюся роль, однако в краткосрочной перспективы такие активы подвержены высокой волатильности.

Отметим, что Госнефтефонд был создан в 1999 году, и на тот момент его активы составляли 271 миллионов долларов.

Согласно положению о SOFAZ, средства Фонда могут быть использованы на строительство и реконструкцию стратегически важных инфраструктурных объектов, а также решение важных общенациональных проблем.

Основными целями Госнефтефонда являются: накопление средств и размещение активов Фонда за рубежом в целях минимизации негативного влияния на экономику, предотвращения в некоторой степени "голландского синдрома", обеспечения накопления средств для будущих поколений и поддержания текущих социально-экономических процессов в стране.

(Текст: Ровшан Гусейнов. Редактор: Редактор: Хазар Ахундов)

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