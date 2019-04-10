Международный банк Азербайджана создал возможность пополнения карточных счетов через терминалы "E-manat"

10 апреля 2019 11:55 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Международный банк Азербайджана (МБА), учитывая многочисленные обращения клиентов, внедрил еще одну новую услугу, которая упрощает доступ к банковским услугам и экономит время. До сих пор через терминалы «Е-manat» клиенты банка могли погашать кредиты, однако теперь стало возможным и пополнение карточных счетов. Средства можно начислять как на дебетовые, так и на кредитные карты, сообщает в среду Trend в банке.

Для этого, выбрав в меню Международный банк Азербайджана в терминалах «E-manat», достаточно найти раздел «Физические лица - Пополнение карточного счета», и ввести соответствующую информацию и средства. Следует отметить, что с клиентов не взимается дополнительная комиссия за проведение этой операции.

Постоянно развивая инфраструктуру электронного обслуживания, Международный банк Азербайджана стремится внести свой вклад в развитие безналичных платежей в стране. Весь ассортимент карт Банка можно заказать онлайн по ссылке https://www.ibar.az/az/individual/plastic-cards/

В рамках проекта Клуб “QayğıCash”, клиенты получают обратно на свой карточный счет часть средств, уплаченных через пластиковые карты и POS-терминалы Банка за покупки в пунктах торговли и обслуживания, являющихся партнерами Банка.

Международный банк Азербайджана на сегодняшний день является лидером рынка страны по числу международных платежных систем-партнеров. Основываясь на партнерство с такими международными платежными системами как VISA, Mastercard, American Express, Union Pay, Diners Club и JCB, Банк предлагает своим клиентам широкий выбор карточных продуктов и преимуществ, воспользоваться которыми можно в любой точке мира.

Информацию о продуктах и услугах Международного банка Азербайджана, современного государственного банка страны, можно получить на официальном веб-сайте www.ibar.az , во всех 36 филиалах и 40 отделениях банка, позвонив в Информационный Центр по короткому номеру 937, а также на официальной странице Банка в социальной сети Facebook.

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