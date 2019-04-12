Официальный курс маната к мировым валютам на 12 апреля

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 12 апреля установлен на уровне 1,7 и 1,9195 маната соответственно.

Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на пятницу.

Курсы валют 12.04.2019 1 доллар США 1 USD 1.7 1 евро 1 EUR 1.9195 1 австралийский доллар 1 AUD 1.2132 1 аргентинский песо 1 ARS 0.0398 1 белорусский рубль 1 BYN 0.8039 1 бразильский реал 1 BRL 0.4404 1 дирхам ОАЭ 1 AED 0.4628 1 южноафриканский ранд 1 ZAR 0.1215 100 южнокорейских вон 100 KRW 0.1492 1 чешская крона 1 CZK 0.0749 100 чилийских песо 100 CLP 0.2556 1 китайский юань 1 CNY 0.253 1 датская крона 1 DKK 0.2571 1 грузинский лари 1 GEL 0.6298 1 гонконгский доллар 1 HKD 0.2167 1 индийская рупия 1 INR 0.0246 1 британский фунт стерлингов 1 GBP 2.2226 100 индонезийских рупий 100 IDR 0.012 100 иранских риалов 100 IRR 0.004 1 шведская крона 1 SEK 0.1835 1 швейцарский франк 1 CHF 1.6957 1 израильский шекель 1 ILS 0.4749 1 канадский доллар 1 CAD 1.2726 1 кувейтский динар 1 KWD 5.5904 1 казахский тенге 1 KZT 0.0045 1 киргизский сом 1 KGS 0.0238 100 ливанских фунтов 100 LBP 0.1125 1 малайзийский ринггит 1 MYR 0.4126 1 мексиканский песо 1 MXP 0.0904 1 молдавская лея 1 MDL 0.0966 1 египетский фунт 1 EGP 0.0981 1 норвежская крона 1 NOK 0.1997 100 узбекских сомов 100 UZS 0.0203 1 польский злотый 1 PLN 0.4482 1 российский рубль 1 RUB 0.0264 1 сингапурский доллар 1 SGD 1.2538 1 саудовский риал 1 SAR 0.4533 1 SDR (Специальные права заимствования МВФ) 1 SDR 2.3628 1 турецкая лира 1 TRY 0.2958 1 тайваньский доллар 1 TWD 0.0551 1 таджикский сомони 1 TJS 0.1801 1 новый туркменский манат 1 TMM 0.4857 1 украинская гривна 1 UAH 0.0635 100 японских иен 100 JPY 1.5214 1 новозеландский доллар 1 NZD 1.1455

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