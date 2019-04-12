Официальный курс маната к мировым валютам на 12 апреля

12 апреля 2019 09:50 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 12 апреля установлен на уровне 1,7 и 1,9195 маната соответственно.

Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на пятницу.

Курсы валют

12.04.2019

1 доллар США

1 USD

1.7

1 евро

1 EUR

1.9195

1 австралийский доллар

1 AUD

1.2132

1 аргентинский песо

1 ARS

0.0398

1 белорусский рубль

1 BYN

0.8039

1 бразильский реал

1 BRL

0.4404

1 дирхам ОАЭ

1 AED

0.4628

1 южноафриканский ранд

1 ZAR

0.1215

100 южнокорейских вон

100 KRW

0.1492

1 чешская крона

1 CZK

0.0749

100 чилийских песо

100 CLP

0.2556

1 китайский юань

1 CNY

0.253

1 датская крона

1 DKK

0.2571

1 грузинский лари

1 GEL

0.6298

1 гонконгский доллар

1 HKD

0.2167

1 индийская рупия

1 INR

0.0246

1 британский фунт стерлингов

1 GBP

2.2226

100 индонезийских рупий

100 IDR

0.012

100 иранских риалов

100 IRR

0.004

1 шведская крона

1 SEK

0.1835

1 швейцарский франк

1 CHF

1.6957

1 израильский шекель

1 ILS

0.4749

1 канадский доллар

1 CAD

1.2726

1 кувейтский динар

1 KWD

5.5904

1 казахский тенге

1 KZT

0.0045

1 киргизский сом

1 KGS

0.0238

100 ливанских фунтов

100 LBP

0.1125

1 малайзийский ринггит

1 MYR

0.4126

1 мексиканский песо

1 MXP

0.0904

1 молдавская лея

1 MDL

0.0966

1 египетский фунт

1 EGP

0.0981

1 норвежская крона

1 NOK

0.1997

100 узбекских сомов

100 UZS

0.0203

1 польский злотый

1 PLN

0.4482

1 российский рубль

1 RUB

0.0264

1 сингапурский доллар

1 SGD

1.2538

1 саудовский риал

1 SAR

0.4533

1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)

1 SDR

2.3628

1 турецкая лира

1 TRY

0.2958

1 тайваньский доллар

1 TWD

0.0551

1 таджикский сомони

1 TJS

0.1801

1 новый туркменский манат

1 TMM

0.4857

1 украинская гривна

1 UAH

0.0635

100 японских иен

100 JPY

1.5214

1 новозеландский доллар

1 NZD

1.1455

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Банковские металлы в Азербайджане подешевели
Финансы 09:37
В Иране вырос государственный курс 23 валют
Иран 11 апреля 22:43
Официальный курс маната к мировым валютам на 11 апреля
Финансы 11 апреля 10:18
Золотые и серебряные слитки в Азербайджане дорожают
Финансы 11 апреля 09:57
Центробанк Азербайджана не смог реализовать всю эмиссию нот
Финансы 10 апреля 23:26
Официальный курс маната к мировым валютам на 10 апреля
Финансы 10 апреля 09:55
Лента новостей
Назначен посол Туркменистана в Тунисе
Туркменистан 10:51
Во время встречи Никола Пашиняна с армянской общиной Страсбурга произошла ссора
Армения 10:47
Автодвижение на дороге Губа-Хыналыг восстановлено (ФОТО)
Общество 10:43
Правящая партия Турции представила новые факты о фальсификации выборов в Стамбуле
Турция 10:39
Хикмет Гаджиев: «Один пояс, один путь» предоставит огромные возможности для сближения Китая и Азербайджана
Бизнес 10:29
В Азербайджане осуществляется капремонт путей и стрелочных переводов на ж/д станции Астара (ФОТО)
Экономика 10:28
В Таиланде шесть человек погибли при столкновении поезда и микроавтобуса
В мире 10:26
Землянам не надо опасаться споров о космических ресурсах, считает эксперт
В мире 10:23
В Армении суд отказался прекратить уголовное преследование Кочаряна
Армения 10:20