В Азербайджане выросли налоговые поступления в госбюджет

БАКУ /Trend/ - В январе-марте 2019 года поступления в государственный бюджет по линии министерства по налогам Азербайджана составили 1,67 миллиарда манатов, что на 10,4 процента больше прогноза и на 16,5 процента больше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на министерство по налогам.

Около 31 процента налоговых поступлений пришлись на нефтегазовую сферу, 69,1 процента - на ненефтяную сферу. Налоговые поступления в ненефтяном секторе выросли на 18,3 процента.

Удельный вес частного сектора в отчетный период составил 76,5 процента, увеличившись за год на 18,6 процентных пункта. При этом налоговые поступления из частного сектора в ненефтяной сфере выросли на 20,6 процентных пункта и составили 76,7 процента от всех поступлений в ненефтяной сфере и 53 процента от всех налоговых поступлений.

Налоговые поступления из регионов составили 168,4 миллиона манатов, увеличившись на 24,3 процента. На долю регионов приходится чуть более десяти процентов от всех поступлений.

Вместе с тем, в регионах растет число зарегистрированных налогоплательщиков. Так, в январе-марте этого года удельный вес зарегистрированных налогоплательщиков в регионах составил 52,2 процента от всех зарегистрированных налогоплательщиков.

Всего же за квартал зарегистрировались 25 536 налогоплательщиков, в том числе 22 266 физических лица.

(Автор: Азад Гасанли)

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