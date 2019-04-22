Курс доллара по отношению к тенге вырос на дневных торгах

22 апреля 2019 17:01 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Средневзвешенный курс доллара на дневной сессии Казахстанской фондовой биржи (KASE) 22 апреля 2019 года составил 377,35 тенге, сообщает Trend со ссылкой на данные биржи.

По информации KASE, на торгах долларом США на дневной сессии минимальный курс сложился на уровне 376,83 тенге за доллар США, максимальный — 377,58 тенге, курс закрытия — 377,45 тенге.

Объем торгов по американской валюте составил 70,375 миллиона долларов.

Число сделок по операциям с валютой — 129.

В обменных пунктах столицы максимальный курс продажи доллара составляет 378,2 тенге, Алматы — 379,5 тенге.

По итогам утренней и дневной сессий средневзвешенный курс американской валюты сложился на уровне 377,11 тенге.

Официальный курс Нацбанка на 22 апреля составляет 377,19 тенге за 1 доллар США.

Исходя из действующего порядка определения официального курса, 23 апреля он составит 379,11 тенге за 1 доллар.

Твиттер:@vakilovfaxri

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