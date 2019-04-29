Прогноз: цены на Brent будут быстро падать

БАКУ /Trend/ - Эталонная марка нефти Brent после подорожания до 76 долларов, резко начала падать в цене. Если на энергетических биржах цены на баррель нефти останутся на отметке в 72 доллара, то есть ожидания, что цена снизится до 69 долларов. Об этом говорится в понедельник в еженедельной сводке азербайджанской инвестиционной компании InvestAZ.

Статистические данные о нефтяных запасах США, транслируемые на этой неделе в среду в 18:30, окажут сильное воздействие на цену нефти.

Аналитики InvestAZ также представили состояние на данный момент на международных финансовых рынках и краткосрочные ожидаемые прогнозы.

EUR

Курс евро по отношению к доллару начал подниматься. Но на основе анализа, если продолжающиеся торги курса евро по цене 1,11 останутся на данной позиции, по словам аналитиков, то возможен рост до 1,12 доллара. Сильное воздействие на курс может оказать информация об инфляции Еврозоны, а также фундаментальные данные о рынке труда США, которые будут оглашены в пятницу соответственно в 13:00 и 16:30 по бакинскому времени.

GBP

Наблюдается рост курса британского фунта стерлингов. Если торги на биржах продолжатся по цене 1,29 доллара, то возможен дальнейший рост до 1,30 доллара. В центре внимания инвесторов находится пресс конференция Центрального банка Великобритании о процентной учетной ставке, которая начнется в четверг в 15:30.

TRY

На турецких валютных рынках курс доллара по отношению к турецкой лире находятся на отметке 5,95 лир. Прогнозируется рост курса до 6,08 лир. Ожидается вынесение важных статистических данных связанных с инфляцией в Турции, которое будет оглашено в пятницу в 11:00 по бакинскому времени.

Золото

Рост политических рисков в мире, а также нахождение доллара США под давлением, оказывает влияние на увеличение цен на золото на рынке драгоценных металлов. По мнению аналитиков, если цена за унцию укрепиться на отметке в 1283 доллара (41,3 доллара за грамм), то возможен рост до 1296 долларов (41,7 доллара за грамм).

(Автор: Хейраддин Насирзаде. Редактор: Хазар Ахундов)

Twitter: @1nasirzade

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