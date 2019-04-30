Талех Кязымов назван "Лучшим руководителем года в странах Центральной и Восточной Европы, а также СНГ"

30 апреля 2019 13:44 (UTC+04:00)

В рамках определения лауреатов премии European Banking Awards стал известен обладатель престижной награды "Лучший топ-менеджер" по итогам 2018 года в странах Центральной и Восточной Европы и входящих в Содружество независимых государств. Им стал наш соотечественник, Председатель правления PASHA Bank Талех Кязымов, сообщает Trend.

Номинантами на получение данной награды, учредителем которой является британский журнал EMEA Finance, являются представители топ-менеджмента банков Старого света. Издание вручает данную премию на протяжении 6 лет и до настоящего момента ни один глава финансового института из Азербайджана не был в числе ее лауреатов.

Всего же по итогам 2018 года лауреатами European Banking Awards стали международные финансовые институты из более чем 30 стран. Издание EMEA Finance отмечает своей наградой банки, демонстрирующие устойчивое развитие бизнеса и внедряющие ноу-хау технологии на рынках своих операций.

Как указано на официальном сайте Банка, получивший назначение на пост Главного Исполнительного Директора и Председателя Правления PASHA Bank в середине 2015 года, Талех Кязымов является выпускником факультета "Автоматика и вычислительная техника" Азербайджанского Технического Университета и обладает степенями магистра Азербайджанской Государственной Нефтяной Академии по деловому управлению и Georgia State University по финансам. Глава PASHA Bank также успешно окончил Программы по управлению для руководителей высшего звена в Лондонской и Гарвардской школах бизнеса.

На сегодняшний день Т. Кязымов также является Главным директором по цифровым технологиям в Цифровой лаборатории, созданной при PASHA Bank.

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