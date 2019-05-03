Официальный курс маната к мировым валютам на 3 мая

3 мая 2019 09:42 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на третье мая установлен на уровне 1,7 и 1,8986 маната соответственно.

Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на пятницу.

Курсы валют

03.05.2019

1 доллар США

1 USD

1.7

1 евро

1 EUR

1.8986

1 австралийский доллар

1 AUD

1.1894

1 аргентинский песо

1 ARS

0.0380

1 белорусский рубль

1 BYN

0.8055

1 бразильский реал

1 BRL

0.4287

1 дирхам ОАЭ

1 AED

0.4628

1 южноафриканский ранд

1 ZAR

0.1169

100 южнокорейских вон

100 KRW

0.1453

1 чешская крона

1 CZK

0.0739

100 чилийских песо

100 CLP

0.2494

1 китайский юань

1 CNY

0.2524

1 датская крона

1 DKK

0.2543

1 грузинский лари

1 GEL

0.6285

1 гонконгский доллар

1 HKD

0.2167

1 индийская рупия

1 INR

0.0245

1 британский фунт стерлингов

1 GBP

2.2157

100 индонезийских рупий

100 IDR

0.0119

100 иранских риалов

100 IRR

0.0040

1 шведская крона

1 SEK

0.1774

1 швейцарский франк

1 CHF

1.6667

1 израильский шекель

1 ILS

0.4721

1 канадский доллар

1 CAD

1.2620

1 кувейтский динар

1 KWD

5.5902

1 казахский тенге

1 KZT

0.0044

1 киргизский сом

1 KGS

0.0237

100 ливанских фунтов

100 LBP

0.1127

1 малайзийский ринггит

1 MYR

0.4104

1 мексиканский песо

1 MXP

0.0889

1 молдавская лея

1 MDL

0.0951

1 египетский фунт

1 EGP

0.0991

1 норвежская крона

1 NOK

0.1939

100 узбекских сомов

100 UZS

0.0201

1 польский злотый

1 PLN

0.4429

1 российский рубль

1 RUB

0.0260

1 сингапурский доллар

1 SGD

1.2472

1 саудовский риал

1 SAR

0.4533

1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)

1 SDR

2.3556

1 турецкая лира

1 TRY

0.2848

1 тайваньский доллар

1 TWD

0.0550

1 таджикский сомони

1 TJS

0.1801

1 новый туркменский манат

1 TMM

0.4857

1 украинская гривна

1 UAH

0.0639

100 японских иен

100 JPY

1.5248

1 новозеландский доллар

1 NZD

1.1258

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Золотые и серебряные слитки в Азербайджане дешевеют
Финансы 10:25
Спрос на ноты Центробанка Азербайджана превысил предложение почти втрое
Финансы 2 мая 17:22
Центробанк Азербайджана за год уничтожил сотни миллионов манатов
Финансы 2 мая 12:55
Банковские металлы в Азербайджане дешевеют
Финансы 2 мая 09:38
Официальный курс маната к мировым валютам на 2 мая
Финансы 2 мая 09:27
Золотые и серебряные слитки в Азербайджане дешевеют
Финансы 1 мая 09:47
Лента новостей
Туркменистан утвердил свой состав экономической межправкомиссии с Россией
Туркменистан 10:45
Туркменистан и США обсудили совместные усилия по урегулированию ситуации в Афганистане
Туркменистан 10:43
Между Азербайджаном и НАТО существует 25-летнее устойчивое партнерство - министр
Политика 10:39
Парламент Азербайджана сегодня рассмотрит 22 вопроса
Политика 10:38
Пилоты авиакомпании SAS завершили забастовку
В мире 10:38
ВВП Туркменистана с начала года значительно вырос
Бизнес 10:34
Газовый госконцерн Туркменистана закупит оборудование
Тендеры 10:31
Назначен представитель Туркменистана в ЮНЕСКО
Туркменистан 10:31
Золотые и серебряные слитки в Азербайджане дешевеют
Финансы 10:25