Expressbank вернул клиентам кэшбек на сумму свыше 400 000 манатов

3 мая 2019 18:08 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Завоевавший популярность и любовь среди своих пользователей, Expressclub, существующий под девизом «Превращайте ваши расходы в доходы», посредством услуги «cashback», с начала своей деятельности, помог своим клиентам заработать более 400 000 манатов.

Каждый обладатель пластиковых карт Expressbank-a, автоматически становясь членом Expressclub-а, при оплате покупок посредством POS-терминалов внутри страны, получает обратно до 30% от потраченной суммы. Эти средства клиенты могут как обналичить, так и использовать повторно при безналичных операциях.

Для членов Expressclub–а доступно также приложение, посредством которого они могут быть в курсе кампаний, скидок и акций, проводимых в более 1000 точках продаж партнерской сети клуба.
(ссылка для загрузки: https://www.expressbank.az/expressclub-app )

С помощью приложения, клиенты также могут получить информацию о накопленной сумме cashback в течении последних 90 дней. Для того чтобы воспользоваться всеми возможностями Expresscluba, достаточно приобрести любую пластиковую карту Expressbanka. Заказ карты можно осуществить обратившись с удостоверением личности, как в ближайший филиал банка, так и оформив онлайн заяку на официальном сайте https://www.exb.az/

Отметим, что Expressbank, предлагающий широкий спектр финансовых услуг и продуктов как в направлении розничной, так и корпоративной сферы, представлен сетью из 15 филиалов, расположенных по всей стране. Более подробную информацию об услугах банка клиенты могут получить по номеру 132, на официальном сайте банка www.expressbank.az, а также страницах банка в социальных сетях.

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