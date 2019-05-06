Состоялось открытие нового отделения Международного банка Азербайджана в Исмаиллы

БАКУ /Trend/ - Международный банк Азербайджана, в целях повышения качества обслуживания и удовлетворения клиентов, проводит обновление своих пунктов обслуживания в соответствии с новой концепцией, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на банк.

Банк адаптирует филиалы и отделения в Баку и регионах к единому корпоративному стилю. В рамках проекта состоялось открытие Исмаиллинского отделения Международного банка Азербайджана, расположенного по новому адресу. Филиал продолжит свою деятельность на улице Мирзы Фатали Ахундзаде 18, в Исмаиллинском районе.

Отделение занимает просторную площадь и оснащено передовыми банковскими технологиями и всем необходимым для предоставления высококачественного обслуживания клиентам. Отделение предоставляет клиентам расчетно-кассовые услуги, проводит операции по вкладам, заказу платежных карт, денежные переводы, коммунальные платежи, операции с наличностью, и многие другие банковские услуги.

Директор департамента по работе с филиалами Международного Банка Азербайджана Эмиль Гадимов отметил, что Банк продолжит работы по оптимизации сети обслуживания и обновлению филиалов и отделений банка в соответствии с новой концепцией: «Международный банк Азербайджана является одним из банков с самой широкой сетью обслуживания в нашей стране. Процесс реновации в рамках новой концепции продолжается в ряде филиалов и отделений банка и в будущем затронет даже самые отдаленные пункты обслуживания. Наша цель - предоставить нашим клиентам самый высокий уровень обслуживания, которого они заслуживают. Надеемся, что нашим клиентам понравится подобное обновление и банк внесет свой вклад в социально-экономическое развитие Исмаиллинского региона посредством предоставления широкого ассортимента банковских продуктов и услуг, а также продолжительной поддержки бизнеса».

Информацию о продуктах и услугах Международного банка Азербайджана, современного государственного банка страны, можно получить на официальном веб-сайте www.ibar.az , во всех 36 филиалах и 40 отделениях банка, позвонив в Информационный центр по короткому номеру 937, а также на официальной странице банка в социальной сети Facebook.

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