Золотые и серебряные слитки в Азербайджане дорожают

БАКУ /Trend/ - Цены на золотые и серебряные слитки в Азербайджане в среду поднялись по сравнению с предыдущими показателями, сообщает Trend со ссылкой на данные Центрального банка.
Так, унция золота восьмого мая подорожала на 7,565 маната, составив 2188,1125 маната, серебра - на 0,0697 маната, до 25,4159 маната, цена на унцию платины снизилась по сравнению с предыдущим показателем - на 13,396 маната, до 1486,9960, палладия - на 16,813 маната, до 2276,3765 маната.
|
Название
|
08.05.2019
|
07.05.2019
|
Золото
|
XAU
|
2188.1125
|
2180.5475
|
Серебро
|
XAG
|
25.4159
|
25.3462
|
Платина
|
XPT
|
1486.9900
|
1500.3860
|
Палладий
|
XPD
|
2276.3765
|
2293.1895
Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.
Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма.
Официальный курс на восьмое мая составляет 1,7 AZN/USD.
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