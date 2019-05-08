Золотые и серебряные слитки в Азербайджане дорожают

8 мая 2019 09:47 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Цены на золотые и серебряные слитки в Азербайджане в среду поднялись по сравнению с предыдущими показателями, сообщает Trend со ссылкой на данные Центрального банка.

Так, унция золота восьмого мая подорожала на 7,565 маната, составив 2188,1125 маната, серебра - на 0,0697 маната, до 25,4159 маната, цена на унцию платины снизилась по сравнению с предыдущим показателем - на 13,396 маната, до 1486,9960, палладия - на 16,813 маната, до 2276,3765 маната.

Название

08.05.2019

07.05.2019

Золото

XAU

2188.1125

2180.5475

Серебро

XAG

25.4159

25.3462

Платина

XPT

1486.9900

1500.3860

Палладий

XPD

2276.3765

2293.1895

Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.

Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма.

Официальный курс на восьмое мая составляет 1,7 AZN/USD.

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