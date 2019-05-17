Unibank уже выплатил клиентам компенсации почти на 48 млн манатов

17 мая 2019 17:11 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В связи с исполнением президентского указа «О дополнительных мерах по решению вопроса проблемных кредитов физических лиц в Азербайджанской Республике» Unibank до сих пор выплатил компенсации более чем 64 000 клиентам. Сумма компенсации, выплаченная с 22 апреля по сегодняшний день, составляет около 48 миллионов манатов, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на компанию.

В связи с исполнением президентского указа, рабочее время филиалов Unibank было продлено до 20.00. Клиенты могут обращаться в филиалы для получения компенсации 5 дней в неделю до 20:00. В субботу и даже воскресенье филиалы Unibank будут предоставлены к услугам клиентов. В выходные клиенты могут обращаться в филиалы банка для получения компенсации с 10:00 до 18:00.

Целью такого графика является предоставление клиентам более оперативных услуг, а также возможности посещения филиалов после работы для занятых в рабочее время клиентов.

Филиалы Unibank работают в усиленном рабочем режиме, начиная с первого дня выдачи компенсации - с 22 апреля. Для обслуживания большего количества клиентов в течение дня, к услугам клиентов предоставлены дополнительно еще две точки обслуживания. В целях повышения оперативности обслуживания филиалы были снабжены новыми устройствами, компьютерами и дополнительным персоналом.

Банк вновь обращается к своим клиентам, чтобы они не волновались, в ближайшие дни оставшимся клиентам будут отправлены СМС с датой и все получат компенсации до конца этого месяца. Чтобы не терять время в филиалах, просим клиентов приходить в банк только после получения сообщения.

Unibank – для всех и каждого!

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