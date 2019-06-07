Золото и серебро в Азербайджане дорожает

7 июня 2019 09:44 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Цены на золотые и серебряные слитки в Азербайджане в пятницу поднялись по сравнению с предыдущими показателями, сообщает Trend со ссылкой на данные Центрального банка.

Так, унция золота седьмого июня подорожала на 16,677 маната, составив 2265,93 маната, серебра - на 0,2399 маната, до 25,303 маната, цена на унцию платины опустилась на 25,211 маната, до 1368,4065, цена на унцию палладия поднялась по сравнению с предыдущим показателем на 46,886 маната, составив 2299,947.

Название

07.06.2019

04.06.2019

Золото

XAU

2265.9300

2249.2530

Серебро

XAG

25.3030

25.0631

Платина

XPT

1368.4065

1393.6175

Палладий

XPD

2299.9470

2253.0610

Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.

Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма.

Официальный курс на седьмое июня составляет 1,7 AZN/USD.

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