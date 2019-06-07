Золото и серебро в Азербайджане дорожает

БАКУ /Trend/ - Цены на золотые и серебряные слитки в Азербайджане в пятницу поднялись по сравнению с предыдущими показателями, сообщает Trend со ссылкой на данные Центрального банка.
Так, унция золота седьмого июня подорожала на 16,677 маната, составив 2265,93 маната, серебра - на 0,2399 маната, до 25,303 маната, цена на унцию платины опустилась на 25,211 маната, до 1368,4065, цена на унцию палладия поднялась по сравнению с предыдущим показателем на 46,886 маната, составив 2299,947.
|
Название
|
07.06.2019
|
04.06.2019
|
Золото
|
XAU
|
2265.9300
|
2249.2530
|
Серебро
|
XAG
|
25.3030
|
25.0631
|
Платина
|
XPT
|
1368.4065
|
1393.6175
|
Палладий
|
XPD
|
2299.9470
|
2253.0610
Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.
Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма.
Официальный курс на седьмое июня составляет 1,7 AZN/USD.
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