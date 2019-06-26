Нацвалюта Казахстана продолжает дешеветь

БАКУ /Trend/ - На утренней сессии Казахстанской фондовой биржи (KASE) 26 июня 2019 года средневзвешенный курс доллара составил 378,40 тенге, что на 0,22 тенге меньше по сравнению с утренней сессией от 25 июня, сообщает Trend в среду со ссылкой на данные биржи.

Как сообщает KASE, на торгах долларом США на утренней сессии минимальный курс сложился на уровне 378,11 тенге за доллар США, максимальный — 378,80 тенге, курс закрытия составил 378,70 тенге за доллар. Объем торгов по доллару составил 81,25 миллионов долларов. Число сделок по операциям с валютой — 172.

Отмечается, что в обменных пунктах Нур-Султана (бывшая Астана) максимальный курс продажи американской валюты составляет 380 тенге, Алматы — 381 тенге.

Официальный курс Национального банка на 26 июня составляет 378,83 тенге за один доллар.

(Автор: Наргиз Садыхова. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @nargiz_sadikh

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