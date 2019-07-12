Оборот биржевых сделок в Азербайджане существенно сократился

12 июля 2019 12:49 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Суммарный оборот биржевых сделок по всем инструментам на Бакинской фондовой бирже (БФБ) в январе-июне 2019 года составил 8,883 миллиарда манатов, что меньше показателей аналогичного периода 2018 года на 24,3 процента, сообщает Trend со ссылкой на данные БФБ.

Согласно информации, объем рынка государственных ценных бумаг составил 6,655 миллиарда манатов (рост за год на 10,8 процента), оборот рынка корпоративных бумаг – 24,978 миллиона манатов (сокращение в 2,9 раза), а объем рынка производных инструментов – 1,486 миллиарда манатов (сокращение в 3,3 раза).

Сравнительная таблица по итогам торгов на БФБ по государственному и корпоративному секторам:

Сегменты рынка

Январь - Июнь 2019 года

Январь - Июнь 2018 года

Объем сделок, AZN

Количество сделок

Объем сделок, AZN

Количество сделок

I. Рынок государственных ценных бумаг

6 655 998 325.17

1022

6 006 692 380.57

798

Гособлигации минфина

520 460 906.78

410

465 220 004.24

278

первичное размещение

324 806 464.16

155

385 926 140.80

161

вторичный рынок

195 654 442.62

255

79 293 863.44

117

Ноты ЦБА

6 135 537 418.39

612

5 541 472 376.33

520

первичное размещение

5 951 049 010.42

577

5 541 472 376.33

520

вторичный рынок

184 488 407.97

35

-

-

II. Рынок акций

1 286 445.28

852

68 557 474.51

794

первичное размещение

300 000,00

2

26 200 000.00

1

вторичный рынок

986 445.28

850

42 357 474.51

792

III. Рынок долговых инструментов

301 875 685.10

291

336 971 747.20

502

Ипотечные облигации (первичное размещение)

40 456 747.10

10

95 306 247.46

18

Ипотечные облигации (вторичное размещение)

236 440 328.45

15

169 136 518.43

21

Другие корпоративные облигации (первичное размещение)

4 000 000.00

10

5 000 000.00

11

Другие корпоративные облигации (вторичный рынок)

20 978 609.55

256

67 528 981.31

452

в том числе с участием маркетмейкеров

2 762 801.40

-

2 255 415.16

-

IV. Операции РЕПО

437 802 193.30

244

466 160 077.20

220

РЕПО-операции ЦБА

-

-

-

-

Другие РЕПО-операции

437 802 193.30

244

466 160 077.20

220

V. Рынок производных финансовых инструментов

1 486 655 409.65

29 122

4 849 801 250.80

57 950

- с валютой

1 381 030 357.71

24 148

4 312 526 297

51 172

- с товарами

105 625 051.94

4 974

537 274 954

6 778

Всего

8 883 618 058.50

31 531

11 728 182 930.28

60 264

Официальный курс на 12 июля составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Хейраддин Насирзаде. Редактор: Хазар Ахундов)

Twitter: @1nasirzade

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