Оборот биржевых сделок в Азербайджане существенно сократился

БАКУ /Trend/ - Суммарный оборот биржевых сделок по всем инструментам на Бакинской фондовой бирже (БФБ) в январе-июне 2019 года составил 8,883 миллиарда манатов, что меньше показателей аналогичного периода 2018 года на 24,3 процента, сообщает Trend со ссылкой на данные БФБ.

Согласно информации, объем рынка государственных ценных бумаг составил 6,655 миллиарда манатов (рост за год на 10,8 процента), оборот рынка корпоративных бумаг – 24,978 миллиона манатов (сокращение в 2,9 раза), а объем рынка производных инструментов – 1,486 миллиарда манатов (сокращение в 3,3 раза).

Сравнительная таблица по итогам торгов на БФБ по государственному и корпоративному секторам:

Сегменты рынка Январь - Июнь 2019 года Январь - Июнь 2018 года Объем сделок, AZN Количество сделок Объем сделок, AZN Количество сделок I. Рынок государственных ценных бумаг 6 655 998 325.17 1022 6 006 692 380.57 798 Гособлигации минфина 520 460 906.78 410 465 220 004.24 278 первичное размещение 324 806 464.16 155 385 926 140.80 161 вторичный рынок 195 654 442.62 255 79 293 863.44 117 Ноты ЦБА 6 135 537 418.39 612 5 541 472 376.33 520 первичное размещение 5 951 049 010.42 577 5 541 472 376.33 520 вторичный рынок 184 488 407.97 35 - - II. Рынок акций 1 286 445.28 852 68 557 474.51 794 первичное размещение 300 000,00 2 26 200 000.00 1 вторичный рынок 986 445.28 850 42 357 474.51 792 III. Рынок долговых инструментов 301 875 685.10 291 336 971 747.20 502 Ипотечные облигации (первичное размещение) 40 456 747.10 10 95 306 247.46 18 Ипотечные облигации (вторичное размещение) 236 440 328.45 15 169 136 518.43 21 Другие корпоративные облигации (первичное размещение) 4 000 000.00 10 5 000 000.00 11 Другие корпоративные облигации (вторичный рынок) 20 978 609.55 256 67 528 981.31 452 в том числе с участием маркетмейкеров 2 762 801.40 - 2 255 415.16 - IV. Операции РЕПО 437 802 193.30 244 466 160 077.20 220 РЕПО-операции ЦБА - - - - Другие РЕПО-операции 437 802 193.30 244 466 160 077.20 220 V. Рынок производных финансовых инструментов 1 486 655 409.65 29 122 4 849 801 250.80 57 950 - с валютой 1 381 030 357.71 24 148 4 312 526 297 51 172 - с товарами 105 625 051.94 4 974 537 274 954 6 778 Всего 8 883 618 058.50 31 531 11 728 182 930.28 60 264

Официальный курс на 12 июля составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Хейраддин Насирзаде. Редактор: Хазар Ахундов)

Twitter: @1nasirzade

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