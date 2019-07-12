Оборот биржевых сделок в Азербайджане существенно сократился

БАКУ /Trend/ - Суммарный оборот биржевых сделок по всем инструментам на Бакинской фондовой бирже (БФБ) в январе-июне 2019 года составил 8,883 миллиарда манатов, что меньше показателей аналогичного периода 2018 года на 24,3 процента, сообщает Trend со ссылкой на данные БФБ.
Согласно информации, объем рынка государственных ценных бумаг составил 6,655 миллиарда манатов (рост за год на 10,8 процента), оборот рынка корпоративных бумаг – 24,978 миллиона манатов (сокращение в 2,9 раза), а объем рынка производных инструментов – 1,486 миллиарда манатов (сокращение в 3,3 раза).
Сравнительная таблица по итогам торгов на БФБ по государственному и корпоративному секторам:
|
Сегменты рынка
|
Январь - Июнь 2019 года
|
Январь - Июнь 2018 года
|
Объем сделок, AZN
|
Количество сделок
|
Объем сделок, AZN
|
Количество сделок
|
I. Рынок государственных ценных бумаг
|
6 655 998 325.17
|
1022
|
6 006 692 380.57
|
798
|
Гособлигации минфина
|
520 460 906.78
|
410
|
465 220 004.24
|
278
|
первичное размещение
|
324 806 464.16
|
155
|
385 926 140.80
|
161
|
вторичный рынок
|
195 654 442.62
|
255
|
79 293 863.44
|
117
|
Ноты ЦБА
|
6 135 537 418.39
|
612
|
5 541 472 376.33
|
520
|
первичное размещение
|
5 951 049 010.42
|
577
|
5 541 472 376.33
|
520
|
вторичный рынок
|
184 488 407.97
|
35
|
-
|
-
|
II. Рынок акций
|
1 286 445.28
|
852
|
68 557 474.51
|
794
|
первичное размещение
|
300 000,00
|
2
|
26 200 000.00
|
1
|
вторичный рынок
|
986 445.28
|
850
|
42 357 474.51
|
792
|
III. Рынок долговых инструментов
|
301 875 685.10
|
291
|
336 971 747.20
|
502
|
Ипотечные облигации (первичное размещение)
|
40 456 747.10
|
10
|
95 306 247.46
|
18
|
Ипотечные облигации (вторичное размещение)
|
236 440 328.45
|
15
|
169 136 518.43
|
21
|
Другие корпоративные облигации (первичное размещение)
|
4 000 000.00
|
10
|
5 000 000.00
|
11
|
Другие корпоративные облигации (вторичный рынок)
|
20 978 609.55
|
256
|
67 528 981.31
|
452
|
в том числе с участием маркетмейкеров
|
2 762 801.40
|
-
|
2 255 415.16
|
-
|
IV. Операции РЕПО
|
437 802 193.30
|
244
|
466 160 077.20
|
220
|
РЕПО-операции ЦБА
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Другие РЕПО-операции
|
437 802 193.30
|
244
|
466 160 077.20
|
220
|
V. Рынок производных финансовых инструментов
|
1 486 655 409.65
|
29 122
|
4 849 801 250.80
|
57 950
|
- с валютой
|
1 381 030 357.71
|
24 148
|
4 312 526 297
|
51 172
|
- с товарами
|
105 625 051.94
|
4 974
|
537 274 954
|
6 778
|
Всего
|
8 883 618 058.50
|
31 531
|
11 728 182 930.28
|
60 264
Официальный курс на 12 июля составляет 1,7 AZN/USD.
(Автор: Хейраддин Насирзаде. Редактор: Хазар Ахундов)
Twitter: @1nasirzade
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