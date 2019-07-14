Минналогов Азербайджана предоставлены новые полномочия

БАКУ /Trend/ - Министерству по налогам Азербайджана переданы некоторые полномочия по страхованию от безработицы страхователей.

Как сообщает Trend, в связи с этим Кабинет министров внес изменения в некоторые законодательные акты.

Согласно нынешнему варианту "Порядка регистрации у страховщика застрахованных и страхователей по страхованию от безработицы", страхователи должны зарегистрироваться у страховщика по страхованию от безработицы.

В изменениях к указанному пункту порядка указывается, что регистрация у страховщика страхователей по страхованию от безработицы ведется на основе данных, поступивших в министерство по налогам.

Кроме этого, до сих пор контроль за исполнение правил регистрации у страховщика застрахованных и страхователей по страхованию от безработицы осуществлялся органами Государственного фонда социальной защиты при министерстве труда и социальной защите населения. Органы фонда осуществляли контроль в соответствие с правилами сбора выплат обязательного государственного социального страхования и правилами учета участников страхования по обязательному государственному социальному страхованию.

Согласно новым изменениям, указанные вопросы будут осуществлять не только органы фонда, но налоговые органы.

Согласно другим изменениям, страхователи и застрахованные могут подать жалобу на действие (бездействие) работников не только местных органов Фонда, но и налоговых органов в административном или судебном порядке в соответствие с законом "Об административном производстве".

Кабинет министров также внес изменения в "Порядок ведения учета и представления отчета средств страхования от безработицы".

Согласно этому порядку, контроль за порядком ведения учета и представления отчета средств страхования от безработицы будут осуществлять соответствующие органы Госфонда и министерства по налогам.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Мугаддас Мустафаев)

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