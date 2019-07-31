Объем электронных платежей в стране превысил 130 млрд манатов

БАКУ /Trend/ - В первой половине 2019 года объем платежей в стране, осуществленных через межбанковские платежные системы, составил 131,3 миллиарда манатов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот показатель увеличился на 5,1 процента.

Как передает Trend со ссылкой на Центральный банк Азербайджана, количество электронных платежей в стране составило 25,378 миллиона единиц, увеличившись за год на 41,3 процента.

Объем транзакций, проведенных Правительственным платежным порталом (ППП) в первом полугодии текущего года, составил 1,412 миллиарда манатов, увеличившись на 34 процента. В том числе наличными - 551 миллион манатов, что в 3,4 раза больше, чем в первой половине 2018 года.

По состоянию на 30 июня, количество платежных карт в стране увеличилось на 14,7 процента, превысив семь миллионов. Из них 998 тысяч - бесконтактные платежные карты, количество которых увеличилось в 2,4 раза по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Количество бесконтактных транзакций также увеличилось в 4,6 раза.

В первом полугодии объем операций с кредитными картами составил 9,532 миллиарда манатов, увеличившись на 24 процента. Доля безналичных операций в транзакциях по платежным картам составила 20 процентов (рост на четыре процента)

Количество банкоматов по состоянию на 30 июня 2018 года составляло 2481. За год их число увеличилось на 90 и составило 2571. Из них 1373 банкомата расположены в Баку, а 1198 - в других городах и регионах. Количество POS-терминалов, установленных банками в стране, составило 63,4 тысячи, из которых 25,75 - бесконтактные. По сравнению с первой половиной 2018 года количество бесконтактных POS-терминалов увеличилось на 26 процентов, или 5 305 единиц.

(Автор: Эльдар Джанашвили)

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