Казахстанский тенге продолжает дешеветь

5 августа 2019 14:33 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - По итогам сессии Казахстанской фондовой биржи от пятого августа 2019 года, средневзвешенный курс доллара составил 386,44 тенге, что означает удешевление на 0,8 тенге по сравнению с данными на утро второго августа, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на данные биржи.

Сообщается, что в обменных пунктах Нур-Султана максимальный курс продажи американской валюты составляет 387,8 тенге, а в Алматы — 388,7 тенге.

Официальный курс Национального банка страны на пятое августа составляет 385,76 тенге за доллар.

Отметим, что официальный курс тенге к доллару на следующий день устанавливается по итогам торгов на Казахстанской фондовой бирже.

(Автор: Наргиз Садыхова)

Твиттер: @nargiz_sadikh

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