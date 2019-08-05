Счетная палата Азербайджана обсудила сотрудничество с корейскими коллегами

БАКУ/Trend/-Председатель высшего аудиторского органа Корейской Республики обратился с письмом к своему азербайджанскому главе Счетной палаты Азербайджана (СП) Вугару Гюльмамедову с просьбой поддержать его кандидатуру на предстоящих выборах в комиссию ревизоров ООН, сообщает Trend со ссылкой на палату.

Выборы пройдут осенью этого года на период 2020-2026 годы.

На встрече с послом Кореи в Азербайджане Ким Тонг Опом были также обсуждены вопросы расширения сотрудничества между двумя высшими аудиторскими структурами, а также сотрудничества в рамках Международной организации высших органов финансового контроля (INTOSAI).

В том числе велись обсуждения о сотрудничестве в направлении усиления внешнего государственного финансового контроля и обмена опытом.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.