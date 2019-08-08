В Азербайджане утверждены стандарты корпоративного управления в банках

8 августа 2019 14:18 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Палата по надзору за финансовыми рынками Азербайджана утвердила «Стандарты корпоративного управления в банках»

Как сообщает в четверг Trend, целью внедрения этих стандартов является создание надежной, прозрачной системы управления и отчетности в банках, а также обеспечение эффективного внутреннего контроля и управления рисками корпоративного управления на основе правовых требований.

Для эффективного и надежного управления банком акционеры и администраторы должны провести организацию и реализацию процесса стратегического планирования; создать эффективную управленческую и организационную структуру в соответствии со стратегическим видением; разработать политику для эффективного управления и контроля, включая определение учетной политики и реализацию процесса планирования бюджета.

Также необходимо обеспечение соответствия финансовой отчетности международным стандартам, наличие эффективных систем внутреннего контроля и управления рисками;

Администрация банка должна своевременно предоставлять пользователям объективную и полную информацию, отражающую деятельность банка; обеспечить создание и постоянное развитие надежной информационной системы управления, непрерывно оповещающей о текущем финансовом состоянии и операциях банка;

В стандартах корпоративного управления также прописано полное и своевременное раскрытие прямых и косвенных интересов банка во избежание возможного конфликта интересов. Администраторы также должны отдавать приоритет интересам банка перед своими собственными. Лица, связанные с банком, должны предотвращать любые действия, могущие привести к ухудшению финансового положения банка, и в обязательном порядке соблюдать правовые акты, регулирующие банковскую деятельность.

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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