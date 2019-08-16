EIB огласил объем кредитных обязательств в Азербайджане с 2014 года

БАКУ/Trend/ - В Азербайджане кредитное обязательство Европейского инвестиционного банка (EIB) с 2014 года составляет 96 миллионов евро, сказали Trend в Банке.

Как отметили в EIB, Банк предоставил кредит в размере 50 миллионов евро ведущему банку страны - Международному банку Азербайджана, для финансирования проектов, продвигаемых малым и средним бизнесом (МСП) и компаниями со средней капитализацией.

"Еще одно кредитное соглашение было подписано с AccessBank, ведущим финансистом малого бизнеса в Азербайджане, для предоставления средств в размере 45 миллионов евро для поддержки проектов малых и средних предприятий. Эти средства будут способствовать развитию частного сектора, созданию рабочих мест и повышению уровня жизни в Азербайджане", - сказали в EIB.

Как отметили в EIB, в Азербайджане, как и в других странах программы "Восточного партнерства" ЕС, деятельность Банка направлена ​​на поддержку целей, установленных политикой соседства Европы.

В Банке заявили, что EIB сосредоточен на финансировании проектов, которые способствуют процветанию и расширению региональной интеграции, что обеспечивает стабильность этих регионов и помогает укреплению внутрирегиональных партнерских связей.

Деятельность Банка в регионе способствует росту и занятости, внутрирегиональной торговле, а также помогает защитить общую окружающую среду и смягчить последствия изменения климата, поддерживая низкоуглеродистый и устойчивый к климату рост, сказали в EIB.

После среднесрочного пересмотра мандата внешнего кредитования (который регулирует деятельность EIB за пределами ЕС), мандат на 4,8 миллиарда евро на 2014-2020 годы был увеличен до 6,65 миллиарда евро, который охватывает все шесть стран "Восточного партнерства" и Россию, сказали в Банке.

"К концу 2018 года объем кредитов, выделенных EIB для стран "Восточного партнерства" достиг более 10 миллиардов евро, которые были направлены на финансирование более 90 инвестиционных проектов и на поддержку МСП в регионе", - отметили в EIB.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

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