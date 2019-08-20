Банки Узбекистана за один день вновь повысили курс доллара

20 августа 2019 11:56 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Утром во вторник, 20 августа, коммерческие банки Узбекистана продают американскую валюту в среднем по 9450 сумов, сообщает Trend со ссылкой на узбекские СМИ.

Напомним, что только вчера доллар в банках продавался по 9200 сумов.

Сегодня коммерческие банки покупают доллар примерно за 9350 сумов.

Заметно выросла американская валюта и на бирже. Если 16 августа один доллар стоил 9084, то 19 – уже 9129.

По словам аналитиков, узбекский сум будет обесцениваться и дальше, если страна не увеличит объемы экспорта.

(Автор: Фахри Вакилов. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер:@vakilovfaxri

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