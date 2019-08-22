Минфин Азербайджана выставит на продажу облигации

22 августа 2019 16:42 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - На Бакинской фондовой бирже (БФБ) 27 августа состоится аукцион по размещению среднесрочных облигаций министерства финансов Азербайджана на 20 миллионов манатов, сообщает в четверг Trend со ссылкой на БФБ.

На аукционе будут размещены 200 тысяч ценных бумаг номиналом 100 манатов каждая, со сроком обращения 1092 дня. Процентная ставка составит девять процентов годовых.

Срок погашения облигаций – 23 августа 2022 года

В ходе аукциона неконкурентные заявки могут занимать до 20 процентов выпуска облигаций.

Андеррайтером выпуска выступит инвестиционная компания PASHA Capital.

Официальный курс на 22 августа составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Сара Исрафилбекова. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @IsrafilbekovaS

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